Rendez-vous aux jardins Roubaix

Roubaix

Rendez-vous aux jardins

musée la piscine roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Le musée La Piscine participe pour la première fois au dispositif international des Rendez-vous aux jardins.

Prenez le temps de flâner dans notre jardin d’entrée Thérèse Constans où quelques sculptures vont aiguiser votre œil et attiser votre curiosité !

Venez ensuite découvrir, au cœur du musée, notre jardin tinctorial en hommage à la richesse de nos collections textiles. Touches colorées, odeurs végétales, jeux graphiques des textures s’accompagnent du bruissement des insectes chanteurs. Un havre de paix en plein cœur de ville, lieu de rencontres ou de rêveries, à vous de décider !

* **Animations de 14h00 à 17h30**

Trois ateliers sont proposés pour les jeunes publics à partir de 4 ans.

► Verdure révélée comment le tanin de certaines plantes stimule notre imagination.

► Teintures comment les exploiter en travaillant par pliages et liages.

► Extrait de jardin comment concentrer une perception éphémère dans un tout petit espace à porter sur soi.

_Pas de réservation au préalable, dans la limite des places disponibles._

* **Visites guidées**

Du jardin de l’ENSAIT au jardin de sculptures, du jardin tinctorial aux textiles de nos collections, du Jardin d’appartement de Raoul Dufy aux Fleurs de Pâques d’Ernest Quost. Un joli bouquet d’œuvres pour évoquer le thème du jardin.

► Le samedi de 14h00 à 15h00 et de 16h15 à 17h15.

► Le dimanche de 14h30 à 15h30 et de 15h45 à 16h45.

_Inscription à la billetterie du musée, 30 minutes avant le départ de la visite. Dans la limite des places disponibles._

* **Lectures en famille**

Lectures en familles (ou en solo). Des histoires de nature et de jardin ; fleurs, arbres, odeurs, petites bêtes… se racontent. _Proposé par La Grand Plage, médiathèque de Roubaix._

► Le samedi 06 juin de 15h à 17h, à partir de 3 ans.

* **Petits pots de lin**

Atelier de semis de lin. Ce dernier sera mis en petits pots et chacun pourra repartir avec. _Proposé par les espaces verts et les serres municipales de la ville de Roubaix_

►Le samedi 06 juin de 14h à 16h.

**Samedi 06 et dimanche 07 juin, de 14h à 17h30**

Accès gratuit uniquement aux collections permanentes, aux animations et la visite guidée. Sans réservation

Le musée La Piscine participe pour la première fois au dispositif international des Rendez-vous aux jardins.

Prenez le temps de flâner dans notre jardin d’entrée Thérèse Constans où quelques sculptures vont aiguiser votre œil et attiser votre curiosité !

Venez ensuite découvrir, au cœur du musée, notre jardin tinctorial en hommage à la richesse de nos collections textiles. Touches colorées, odeurs végétales, jeux graphiques des textures s’accompagnent du bruissement des insectes chanteurs. Un havre de paix en plein cœur de ville, lieu de rencontres ou de rêveries, à vous de décider !

* **Animations de 14h00 à 17h30**

Trois ateliers sont proposés pour les jeunes publics à partir de 4 ans.

► Verdure révélée comment le tanin de certaines plantes stimule notre imagination.

► Teintures comment les exploiter en travaillant par pliages et liages.

► Extrait de jardin comment concentrer une perception éphémère dans un tout petit espace à porter sur soi.

_Pas de réservation au préalable, dans la limite des places disponibles._

* **Visites guidées**

Du jardin de l’ENSAIT au jardin de sculptures, du jardin tinctorial aux textiles de nos collections, du Jardin d’appartement de Raoul Dufy aux Fleurs de Pâques d’Ernest Quost. Un joli bouquet d’œuvres pour évoquer le thème du jardin.

► Le samedi de 14h00 à 15h00 et de 16h15 à 17h15.

► Le dimanche de 14h30 à 15h30 et de 15h45 à 16h45.

_Inscription à la billetterie du musée, 30 minutes avant le départ de la visite. Dans la limite des places disponibles._

* **Lectures en famille**

Lectures en familles (ou en solo). Des histoires de nature et de jardin ; fleurs, arbres, odeurs, petites bêtes… se racontent. _Proposé par La Grand Plage, médiathèque de Roubaix._

► Le samedi 06 juin de 15h à 17h, à partir de 3 ans.

* **Petits pots de lin**

Atelier de semis de lin. Ce dernier sera mis en petits pots et chacun pourra repartir avec. _Proposé par les espaces verts et les serres municipales de la ville de Roubaix_

►Le samedi 06 juin de 14h à 16h.

**Samedi 06 et dimanche 07 juin, de 14h à 17h30**

Accès gratuit uniquement aux collections permanentes, aux animations et la visite guidée. Sans réservation .

musée la piscine roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France lapiscine.musee@ville-roubaix.fr

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English :

For the first time, La Piscine is taking part in the international Rendez-vous aux jardins event.

Take the time to stroll through our Thérèse Constans entrance garden, where a few sculptures will whet your eye and arouse your curiosity!

Then, in the heart of the museum, come and discover our dye garden, a tribute to the richness of our textile collections. Colorful brushstrokes, plant scents and the graphic interplay of textures are accompanied by the rustle of singing insects. A haven of peace in the heart of the city, a place for encounters or daydreams, the choice is yours!

* **Activities from 2:00 pm to 5:30 pm**

Three workshops for young audiences aged 4 and over.

? Verdure révélée : how the tannin in certain plants stimulates our imagination.

? Dyes: how to exploit them by folding and binding.

? Garden extract : how to concentrate an ephemeral perception in a very small space to carry with you.

no advance booking necessary, subject to availability

* **Guided tours**

From the ENSAIT garden to the sculpture garden, from the dye garden to the textiles in our collections, from Raoul Dufy?s Jardin d?appartement to Ernest Quost?s Fleurs de Pâques. A pretty bouquet of works to evoke the theme of the garden.

? Saturday, from 2:00 to 3:00 pm and from 4:15 to 5:15 pm.

? Sundays from 2:30pm to 3:30pm and from 3:45pm to 4:45pm.

registration at the museum ticket office, 30 minutes before the tour starts. Subject to availability

* **Family readings**

Family (or solo) readings. Stories about nature and the garden: flowers, trees, smells, little creatures? all told. presented by La Grand Plage, Roubaix media library

? Saturday June 06, 3pm to 5pm, ages 3 and up.

* **Little pots of linen**

Flax sowing workshop. The flax will be planted in small pots and everyone will be able to leave with it. _Proposed by the green spaces and municipal greenhouses of the city of Roubaix_

saturday June 06, 2pm to 4pm.

**Saturday 06 and Sunday 07 June, 2pm to 5:30pm**

Free admission to permanent collections, events and guided tour only. No reservation required

L’événement Rendez-vous aux jardins Roubaix a été mis à jour le 2026-05-07 par Hauts-de-France Tourisme