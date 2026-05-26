Rendez-vous aux jardins Maison-Musée et Fondation Raymond Devos Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Rendez-vous aux jardins

Maison-Musée et Fondation Raymond Devos 10 rue de Paris Saint-Rémy-lès-Chevreuse Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Du 5 au 7 juin 2026, venez semer les lettres de Raymond Devos dans le jardin de la Maison-Musée à Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

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Maison-Musée et Fondation Raymond Devos 10 rue de Paris Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France

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English :

From June 5 to 7, 2026, come and sow Raymond Devos’ letters in the garden of the Maison-Musée in Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

L’événement Rendez-vous aux jardins Saint-Rémy-lès-Chevreuse a été mis à jour le 2026-05-26 par Conseil Départemental des Yvelines