Arc-lès-Gray

Rendez-vous aux jardins Visite guidée du Parc Lamugnière

50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Site classé, fin XIXe, avec tonnelles, grotte, jardin d’hiver, serres de collection, et mécanisme d’éolienne. Les cheminements ont été revus, l’escalier donnant sur l’orangerie recréé, les allées refaites, l’eau canalisée dans une rivière anglaise, pour terminer sa course dans le bassin et la grotte. Caniveaux et avaloirs ont été recréés, les bancs ont été restaurés à l’identique. Des balises d’éclairage discrètes permettent un passage aisé depuis le cimetière, jusque dans le centre, y compris en basse saison. Les arbres en place ont été bichonnés, des massifs arbustifs et fruitiers recréés. Son ginko biloba a été élu parmi les 18 arbres remarquables en 2017, et s’est retrouvé ainsi photographié dans la revue Terre sauvage . .

50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous aux jardins Visite guidée du Parc Lamugnière

L’événement Rendez-vous aux jardins Visite guidée du Parc Lamugnière Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY