Rendez-vous aux pataugeoires 2026 Pataugeoire de La Halvêque Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-01 16:15 – 19:30

Gratuit : oui Aucune réservation ni inscription nécessaire En famille, Jeune Public, Tout public

Profiter d’activités artistiques, culturelles et sportives, d’un concert et d’un spectacle entre deux baignades ?C’est exactement ce que propose l’association PaQ’la Lune avec le festival Rendez-vous aux pataugeoires, qui aura lieu du 22 juillet au 8 août ! Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cette 8e édition !Tout au long de l’été, des balades culturelles seront également proposées, pour aller à la (re)découverte d’évènements culturels nantais.Programme complet et informations à retrouver sur notre site.

Pataugeoire de La Halvêque Nantes 44305



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