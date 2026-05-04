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Rendez-vous aux pataugeoires 2026 Pataugeoire de La Halvêque Nantes

Rendez-vous aux pataugeoires 2026 Pataugeoire de La Halvêque Nantes

Rendez-vous aux pataugeoires 2026 Pataugeoire de La Halvêque Nantes samedi 1 août 2026.

Lieu : Pataugeoire de La Halvêque

Adresse : Rue André Malraux, 44300 Nantes

Ville : 44305 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 16:15

Tarif : Aucune réservation ni inscription nécessaire

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-01 16:15 – 19:30
Gratuit : oui Aucune réservation ni inscription nécessaire En famille, Jeune Public, Tout public 

Profiter d’activités artistiques, culturelles et sportives, d’un concert et d’un spectacle entre deux baignades ?C’est exactement ce que propose l’association PaQ’la Lune avec le festival Rendez-vous aux pataugeoires, qui aura lieu du 22 juillet au 8 août ! Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cette 8e édition !Tout au long de l’été, des balades culturelles seront également proposées, pour aller à la (re)découverte d’évènements culturels nantais.Programme complet et informations à retrouver sur notre site.

Pataugeoire de La Halvêque Nantes 44305


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