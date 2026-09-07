Rendez-vous avec l’IA – L’écriture assistée, Médiathèque de Roanne, Roanne
samedi 28 novembre 2026 · Médiathèque de Roanne · Roanne
Informations pratiques
Rendez-vous avec l’IA – L’écriture assistée Samedi 28 novembre, 10h30 Médiathèque de Roanne Loire
Tout public, entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-28T10:30:00+01:00 – 2026-11-28T12:00:00+01:00
Fin : 2026-11-28T10:30:00+01:00 – 2026-11-28T12:00:00+01:00
Tout public, entrée libre
Comment formuler ses idées, nourrir un univers, débloquer une scène ou explorer plusieurs pistes narratives ? L’intelligence artificielle peut être une précieuse alliée d’écriture. Pour rester pleinement maître de son récit et de sa voix, il suffit d’en maîtriser les arcanes. Approfondissez les bases de l’écriture fictionnelle assistée par IA et réinventez, grâce à ce partenaire créatif, vos textes.
Loin de se substituer à l’imaginaire, l’IA devient un outil d’amplification : elle stimule, relance, éclaire les possibles. Une approche pensée pour écrire autrement, avec plus d’élan et de liberté.
Source : https://www.mediathequesroannaisagglomeration.fr/evenements/rendez-vous-avec-lia-lecriture-assistee
Médiathèque de Roanne 30 avenue de Paris, 42300 Roanne Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.mediathequesroannaisagglomeration.fr/evenements/rendez-vous-avec-lia-lecriture-assistee »}]
Approfondissez les bases de l’écriture fictionnelle assistée par IA et réinventez, grâce à ce partenaire créatif, vos textes. IA Intelligence Artificielle
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