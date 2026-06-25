UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

RENDEZ-VOUS AVEC MIRÓ VISITES FLASH ADULTE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

RENDEZ-VOUS AVEC MIRÓ VISITES FLASH ADULTE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

RENDEZ-VOUS AVEC MIRÓ VISITES FLASH ADULTE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan lundi 3 août 2026.

Lieu
Musée Hyacinthe Rigaud
Adresse
21 Rue Mailly
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Début
lundi 3 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
11:30:00
Tarif
0 0 0 Tarif réduit Tarif réduit

Perpignan

RENDEZ-VOUS AVEC MIRÓ VISITES FLASH ADULTE

Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 11:30:00
fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Au musée Hyacinthe Rigaud, effectuez un tour rapide de l’exposition Joan Miró.
  .

Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the Hyacinthe Rigaud Museum, take a quick tour of the Joan Miró exhibition.

L’événement RENDEZ-VOUS AVEC MIRÓ VISITES FLASH ADULTE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT66

À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)