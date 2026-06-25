RENDEZ-VOUS AVEC MIRÓ VISITES FLASH ADULTE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan
RENDEZ-VOUS AVEC MIRÓ VISITES FLASH ADULTE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan lundi 3 août 2026.
Perpignan
RENDEZ-VOUS AVEC MIRÓ VISITES FLASH ADULTE
Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 0
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 11:30:00
fin : 2026-08-28 12:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Au musée Hyacinthe Rigaud, effectuez un tour rapide de l’exposition Joan Miró.
.
Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the Hyacinthe Rigaud Museum, take a quick tour of the Joan Miró exhibition.
L’événement RENDEZ-VOUS AVEC MIRÓ VISITES FLASH ADULTE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT66
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- LES LUNDIS SARDANES PLACE DE LA LOGE Perpignan 29 juin 2026
- VISITE GUIDÉE CASA XANXO CIAP CASA XANXO Perpignan 2 juillet 2026
- VISITA GUIADA EN CATALÀ VISITA GUIADA AL CASC HISTORIC DE PERPINYÀ Place François Arago Perpignan 4 juillet 2026
- VISITE GUIDÉE DU CENTRE HISTORIQUE PERPIGNAN, JE TE DÉCOUVRE Place François Arago Perpignan 4 juillet 2026
- SCÈNES ÉTOILÉES DES GRANDS CARMES Église des Grands Carmes L’Arsenal Perpignan 5 juillet 2026