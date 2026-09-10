Rendez-vous Busin’ESS : développez vos achats responsables | Lille — 13 octobre, Shake – Siège régional Caisse d’épargne Hauts-de-France, Lille

Informations pratiques

Rendez-vous Busin’ESS : développez vos achats responsables | Lille — 13 octobre Mardi 13 octobre, 09h00 Shake – Siège régional Caisse d’épargne Hauts-de-France Nord

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T09:00:00+02:00 – 2026-10-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-13T09:00:00+02:00 – 2026-10-13T12:00:00+02:00

Et si votre prochain partenaire business se trouvait à Lille le 13 octobre ?

Le Rendez-vous Busin’ESS – Achats Responsables revient pour une matinée dédiée aux rencontres, aux opportunités d’affaires et aux coopérations entre acteurs du territoire.

Organisé par la CRESS Hauts-de-France, cet événement réunit :

— Les structures de l’ESS qui souhaitent valoriser leurs offres B2B auprès d’acheteurs privés, publics et de l’ESS.

— Les entreprises, acteurs publics et structures de l’ESS qui souhaitent découvrir de nouveaux fournisseurs et développer leurs achats responsables.

Une matinée pour rencontrer les bons interlocuteurs, présenter votre offre et initier de nouvelles collaborations.

Au programme :

09h00 – 09h15 | Accueil café

09h15 – 10h00 | Interventions sur les Achats Responsables

10h15 – 11h45 | Rendez-vous d’affaires avec des contacts qualifiés

Mardi 13 octobre – matinée

Au ShaKe, Lille

Inscription obligatoire

Vous souhaitez développer votre réseau local et créer de nouvelles opportunités B2B ?

Réservez votre place dès maintenant.

Shake – Siège régional Caisse d’épargne Hauts-de-France 612 Rue de la Chaude Rivière, 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://server.matchmaking-studio.com/fr/rdvBusinessAchatsResponsablesLILLE/ »}]

Rencontrez les acteurs de l’ESS et développez de nouvelles opportunités d’affaires autour des achats responsables. Achats responsables lille