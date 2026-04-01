RENDEZ-VOUS CONTES DE PRINTEMPS MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Carbonne
RENDEZ-VOUS CONTES DE PRINTEMPS MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Carbonne mercredi 29 avril 2026.
Carbonne
RENDEZ-VOUS CONTES DE PRINTEMPS
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 48 Rue Lucien Cassagne Carbonne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 10:30:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Laissez-vous séduire par Rendez-vous contes de printemps , un événement pour petits et grands, entre rêves, histoires et découvertes.
Événement proposé par la médiathèque de Carbonne. .
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 48 Rue Lucien Cassagne Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 59 81 service.culturel@ville-carbonne.fr
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English :
Let yourself be seduced by Rendez-vous contes de printemps , an event for young and old, filled with dreams, stories and discoveries.
L’événement RENDEZ-VOUS CONTES DE PRINTEMPS Carbonne a été mis à jour le 2026-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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