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EXPOSITION SÉRIE NOIRE, UN LIVRE, UNE PHOTO Place Jules Ferry Carbonne

EXPOSITION SÉRIE NOIRE, UN LIVRE, UNE PHOTO Place Jules Ferry Carbonne

EXPOSITION SÉRIE NOIRE, UN LIVRE, UNE PHOTO Place Jules Ferry Carbonne mardi 5 mai 2026.

Lieu : Place Jules Ferry

Adresse : GALERIE MUNICIPALE

Ville : 31390 Carbonne

Département : Haute-Garonne

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Carbonne

EXPOSITION SÉRIE NOIRE, UN LIVRE, UNE PHOTO

Place Jules Ferry GALERIE MUNICIPALE Carbonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-05 2026-05-30

Venez participer à la 5ème édition de la série noire, un livre, une photo à Carbonne !
Exposition proposée par la mairie de Carbonne.   .

Place Jules Ferry GALERIE MUNICIPALE Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 80 03 

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English :

Come and take part in the 5th edition of the série noire, un livre, une photo in Carbonne!

L’événement EXPOSITION SÉRIE NOIRE, UN LIVRE, UNE PHOTO Carbonne a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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