EXPOSITION SÉRIE NOIRE, UN LIVRE, UNE PHOTO Place Jules Ferry Carbonne
EXPOSITION SÉRIE NOIRE, UN LIVRE, UNE PHOTO Place Jules Ferry Carbonne mardi 5 mai 2026.
Carbonne
EXPOSITION SÉRIE NOIRE, UN LIVRE, UNE PHOTO
Place Jules Ferry GALERIE MUNICIPALE Carbonne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-05 2026-05-30
Venez participer à la 5ème édition de la série noire, un livre, une photo à Carbonne !
Exposition proposée par la mairie de Carbonne. .
Place Jules Ferry GALERIE MUNICIPALE Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 80 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and take part in the 5th edition of the série noire, un livre, une photo in Carbonne!
L’événement EXPOSITION SÉRIE NOIRE, UN LIVRE, UNE PHOTO Carbonne a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Carbonne (Haute-Garonne)
- RENDEZ-VOUS CONTES DE PRINTEMPS MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Carbonne 29 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, PETR PAYS SUD TOULOUSAIN, Carbonne 1 mai 2026
- Vélobus, Carbonne, Carbonne 6 mai 2026
- Balade à vélo la Roue Cool, Carbonne, place de la République, Carbonne 13 mai 2026
- Atelier réparation vélos, Carbonne, place de la République, Carbonne 14 mai 2026