Carbonne

EXPOSITION SÉRIE NOIRE, UN LIVRE, UNE PHOTO

Place Jules Ferry GALERIE MUNICIPALE Carbonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-05 2026-05-30

Venez participer à la 5ème édition de la série noire, un livre, une photo à Carbonne !

Exposition proposée par la mairie de Carbonne. .

Place Jules Ferry GALERIE MUNICIPALE Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 80 03

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English :

Come and take part in the 5th edition of the série noire, un livre, une photo in Carbonne!

L’événement EXPOSITION SÉRIE NOIRE, UN LIVRE, UNE PHOTO Carbonne a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE