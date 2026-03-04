Rendez-vous de la Recherche, Facultés de Médecine et de Pharmacie, Limoges

Rendez-vous de la Recherche Lundi 9 mars, 14h00 Facultés de Médecine et de Pharmacie Haute-Vienne

Dédié aux personnels de recherche non médicaux, cet événement permet d’échanger sur les actualités du domaine de la recherche et de partager les bonnes pratiques professionnelles.

Facultés de Médecine et de Pharmacie 2, rue du Docteur Marcland 87000 Limoges cedex Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Le CHU de Limoges et la Faculté de Médecine de Limoges organisent la 6e édition des « Rendez-vous de la Recherche ».