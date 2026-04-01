Rendez-vous découverte s’installer en Agriculture biologique en Vendée, Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers
vendredi 25 septembre 2026 · Évènement digital - Chambre d'agriculture Pays de la Loire · Angers
Informations pratiques
Rendez-vous découverte s’installer en Agriculture biologique en Vendée 25 septembre 2026 – 11 mars 2027 Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire Maine-et-Loire
Gratuit pour les porteurs de projets, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T10:00:00+02:00 – 2026-09-25T12:00:00+02:00
Fin : 2027-03-11T10:00:00+01:00 – 2027-03-11T12:00:00+01:00
Ces ateliers sont complémentaires Point accueil Installation, auquel nous vous conseillons de prendre rendez-vous en amont pour faire le point sur la globalité de votre projet.
Durée : 2 h.
Programme
- Les essentiels à prendre en compte pour mener à bien un projet en AB suivant votre production
- Focus sur les filières et le marché de la bio
- Le cahier des charges Agriculture biologique : quelles obligations ?
- Les démarches pour engager la conversion de l’exploitation
Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire 9 rue andré brouard, angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« link »: « http://www.pays-de-la-loire.sinstallerenagriculture.fr/ »}] https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-accompagne/je-suis-agriculteur/sinstaller-ou-transmettre/vous-installer-en-agriculture/rendez-vous-decouverte-sinstaller-en-agriculture-biologique-85
Destinés aux porteurs de projet souhaitant s’installer en Agriculture biologique, ces ateliers collectifs sont animés par un conseiller spécialisé.
© Chambre d’agriculture Pays de la Loire
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