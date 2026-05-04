Rendez-Vous Di(vin) à la Tourbière de la Guette Neuvy-sur-Barangeon
Rendez-Vous Di(vin) à la Tourbière de la Guette Neuvy-sur-Barangeon vendredi 14 août 2026.
Neuvy-sur-Barangeon
Rendez-Vous Di(vin) à la Tourbière de la Guette
9734F Rte de la Chapelle Neuvy-sur-Barangeon Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14 20:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Cet été, les appellations de Menetou-Salon, Quincy et Reuilly s’unissent pour vous proposer des balades dégustations chaque week-end en soirée. Le vendredi 14 août, rendez-vous à Neuvy-sur-Barangeon pour une visite de la Tourbière de la Guette suivie d’une dégustation de vins.
Vous assisterez à une visite guidée de la Tourbière de la Guette, qui est, avec ses 21 hectares, la plus grande tourbière connue de Sologne. La visite sera suivie d’une dégustation commentée de vins de la destination Berry Centre Loire. 12 .
9734F Rte de la Chapelle Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 00 10 sandrine.gerard@ad2t.fr
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English :
This summer, the Menetou-Salon, Quincy and Reuilly appellations are joining forces to offer wine-tasting tours every weekend evening. On Friday August 14, visit Neuvy-sur-Barangeon for a tour of the Tourbière de la Guette, followed by a wine tasting.
L’événement Rendez-Vous Di(vin) à la Tourbière de la Guette Neuvy-sur-Barangeon a été mis à jour le 2026-05-04 par GITES DE FRANCE CHER
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