Neuvy-sur-Barangeon

Rendez-Vous Di(vin) à la Tourbière de la Guette

9734F Rte de la Chapelle Neuvy-sur-Barangeon Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:30:00

fin : 2026-08-14 20:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Cet été, les appellations de Menetou-Salon, Quincy et Reuilly s’unissent pour vous proposer des balades dégustations chaque week-end en soirée. Le vendredi 14 août, rendez-vous à Neuvy-sur-Barangeon pour une visite de la Tourbière de la Guette suivie d’une dégustation de vins.

Vous assisterez à une visite guidée de la Tourbière de la Guette, qui est, avec ses 21 hectares, la plus grande tourbière connue de Sologne. La visite sera suivie d’une dégustation commentée de vins de la destination Berry Centre Loire. 12 .

9734F Rte de la Chapelle Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 00 10 sandrine.gerard@ad2t.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This summer, the Menetou-Salon, Quincy and Reuilly appellations are joining forces to offer wine-tasting tours every weekend evening. On Friday August 14, visit Neuvy-sur-Barangeon for a tour of the Tourbière de la Guette, followed by a wine tasting.

L’événement Rendez-Vous Di(vin) à la Tourbière de la Guette Neuvy-sur-Barangeon a été mis à jour le 2026-05-04 par GITES DE FRANCE CHER