Rendez-vous échecs !, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

Informations pratiques

Rendez-vous échecs ! Dimanche 13 décembre, 10h30 Bibliothèque Flora Tristan Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-13T10:30:00+01:00 – 2026-12-13T12:00:00+01:00

Fin : 2026-12-13T10:30:00+01:00 – 2026-12-13T12:00:00+01:00

Un samedi par mois, venez jouer aux échecs à la bibliothèque !

Que vous soyez débutant.e ou expérimenté.e, rencontrez d’autres joueurs et joueuses dans la bonne humeur.

Au programme : problèmes, parties rapides (10 minutes) et blitz (3 minutes).

Pour les très débutants : temps d’apprentissage sur les bases des échecs.

Cette animation est l’occasion de partager votre passion pour les échecs, peu importe votre âge et votre niveau, autour d’une boisson chaude et de petits gâteaux !

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Un samedi par mois, rencontrez d’autres joueurs et joueuses à la bibliothèque ! échecs jeu

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