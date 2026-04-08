Rendez-vous famille Enquête urbaine À la recherche de Coquillette ! Maison du patrimoine Le Havre

Le Havre

Rendez-vous famille Enquête urbaine À la recherche de Coquillette !

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05 2026-08-12

La célèbre chanteuse Coquillette a disparu lors de son concert exceptionnel au Volcan !

Muni d’un plan et avec l’aide de la guide-enquêtrice Adeline Florimonde, retrouvez sa trace au détour des sites emblématiques du centre reconstruit.

Une visite guidée ludique conçue à partir de la BD Florimonde et l’affaire Coquillette de Maxime Gueugneau et Simon Bournel-Bosson.

Parents et enfants à partir de 8 ans durée 1h30

Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription

Réservation obligatoire .

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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English : Rendez-vous famille Enquête urbaine À la recherche de Coquillette !

L’événement Rendez-vous famille Enquête urbaine À la recherche de Coquillette ! Le Havre a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie