Rendez-vous Lis’Thé’Ratures Rue du Temple Mouriès

Rendez-vous Lis’Thé’Ratures

Samedi 31 janvier 2026 à 10h.

Samedi 21 mars 2026 à 10h. Rue du Temple Médiathèque La Regalido Mouriès Bouches-du-Rhône

La Médiathèque de Mouriès vous invite à ses Rendez-vous Lis’Thé’Ratures, les samedis 31 janvier et 21 mars à 10h !Célibataires

Vous aimez lire, un peu, beaucoup, à la folie ?

Quand vous lisez, vous aimez noter un avis, une citation, un passage dans un carnet ou simplement dans votre mémoire ?



La Médiathèque La Regalido de Mouriès et le Comité de Lecture vous invitent à venir échanger sur vos lectures du moment autour d’une boisson chaude.

Cela sera l’occasion de trouver de nouvelles idées de lecture !



Samedi 31 janvier Vos lectures qui réchauffent et donnent le sourire

Samedi 21 mars Les nouveautés 2026 et le monde sauvage



Ouvert à tous .

Rue du Temple Médiathèque La Regalido Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 74 65 mediatheque@mairie-mouries.fr

The Mouriès Media Library invites you to its Lis’Thé’Ratures meetings on Saturday 31 January and Saturday 21 March at 10am!

