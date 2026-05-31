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Rendez-vous musical pour les 3-6 ans, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Rendez-vous musical pour les 3-6 ans, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Rendez-vous musical pour les 3-6 ans, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux samedi 20 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Pierre Veilletet

Adresse : 21 rue Domion, 33200 Bordeaux

Ville : 33200 Bordeaux

Département : Gironde

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : Sur inscription

Rendez-vous musical pour les 3-6 ans Samedi 20 juin, 11h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Eveil musical, découverte… : musiques et danses tahitiennes Festival 33 Tour Fête de la musique

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