Rendez-Vous Nature en Anjou À la recherche des salamandres La Chauffetière DRAIN Orée d’Anjou

Orée d’Anjou

Rendez-Vous Nature en Anjou À la recherche des salamandres

La Chauffetière DRAIN Ferme de la Chauffetière Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 19:30:00

fin : 2026-10-09 21:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Une sortie nocturne ludique pour découvrir salamandres, amphibiens et biodiversité des zones humides locales.

À la tombée de la nuit, partez en exploration à la recherche des mystérieuses salamandres et autres amphibiens qui peuplent les mares et zones humides du Maine-et-Loire. Cette sortie nature propose une immersion fascinante dans l’univers discret des animaux nocturnes, guidée par des passionnés de biodiversité.

Munis de lampes torches, les participants pourront observer grenouilles, tritons et peut-être salamandres, tout en découvrant leur mode de vie, leur habitat et les enjeux liés à leur préservation. Une animation idéale pour les familles et les amoureux de nature, mêlant découverte scientifique, sensibilisation environnementale et aventure en plein air.

Cette activité s’inscrit dans les Rendez-vous nature du Département de Maine-et-Loire, qui valorisent les espaces naturels sensibles et encouragent la découverte de la faune locale à travers des animations accessibles à tous.

GRATUIT RDV à la Ferme de la Chauffetière .

La Chauffetière DRAIN Ferme de la Chauffetière Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 44 88 27 16 m.gachignat@cenpaysdelaloire.fr

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English :

A fun night out to discover salamanders, amphibians and the biodiversity of local wetlands.

L’événement Rendez-Vous Nature en Anjou À la recherche des salamandres Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges