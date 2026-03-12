Rendez-vous Nature inventaire d’un ENS à découvrir Etang de Beaurepaire Cholet
Rendez-vous Nature inventaire d’un ENS à découvrir Etang de Beaurepaire Cholet dimanche 24 mai 2026.
Rendez-vous Nature inventaire d’un ENS à découvrir Etang de Beaurepaire
Digue de l’Étang de Beaurepaire Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 17:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-24
La balade mêle le conte et la science. .
Digue de l’Étang de Beaurepaire Cholet 49560 Maine-et-Loire Pays de la Loire esa@sortirdesronces.fr
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L’événement Rendez-vous Nature inventaire d’un ENS à découvrir Etang de Beaurepaire Cholet a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme du Choletais