Rendez-vous Nature inventaire d’un ENS à découvrir Etang de Beaurepaire

Digue de l’Étang de Beaurepaire Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 17:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-24

La balade mêle le conte et la science. .

Digue de l’Étang de Beaurepaire Cholet 49560 Maine-et-Loire Pays de la Loire esa@sortirdesronces.fr

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English :

L’événement Rendez-vous Nature inventaire d’un ENS à découvrir Etang de Beaurepaire Cholet a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme du Choletais