Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rendez-vous papote La Cabane du Lac Châtellerault

Rendez-vous papote La Cabane du Lac Châtellerault

Rendez-vous papote La Cabane du Lac Châtellerault samedi 6 juin 2026.

Lieu : La Cabane du Lac

Adresse : 35 rue Aliénor d'Aquitaine

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Châtellerault

Rendez-vous papote

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :
2026-06-06

  .

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80  lacabanedulac@grand-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous papote

L’événement Rendez-vous papote Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Châtellerault (Vienne)