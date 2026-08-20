Rendez-vous papote La Cabane du Lac Châtellerault

samedi 28 novembre 2026 · La Cabane du Lac · Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Rendez-vous papote

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 10:30:00

fin : 2026-11-28 12:00:00

Date(s) :

2026-11-28

.

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80 lacabanedulac@grand-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous papote

L’événement Rendez-vous papote Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne