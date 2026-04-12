Rendez-vous Tours Le cimetière la salle à la tombée de la nuit Tours
Rendez-vous Tours Le cimetière la salle à la tombée de la nuit Tours samedi 9 mai 2026.
Tours
Rendez-vous Tours Le cimetière la salle à la tombée de la nuit
33, rue Saint-Barthélemy Tours Indre-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 21:30:00
fin : 2026-06-19 22:45:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-06-19 2026-07-10 2026-09-18
Parcourez le cimetière au clair de lune avec un circuit à la fois instructif et poétique.
Parcourez le cimetière au clair de lune avec un circuit à la fois instructif et poétique. 7 .
33, rue Saint-Barthélemy Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 61 88 animation-patrimoine@ville-tours.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Stroll through the cemetery in the moonlight on a tour that’s both instructive and poetic.
L’événement Rendez-vous Tours Le cimetière la salle à la tombée de la nuit Tours a été mis à jour le 2026-04-12 par Tours Val de Loire Tourisme
À voir aussi à Tours (Indre-et-Loire)
- Puppetmastaz + Trifouille 1er Tours 18 avril 2026
- Early Maggots + Unikorn + Soaked Tours 18 avril 2026
- Balade nature découverte des plantes sauvages à Tours Tours 19 avril 2026
- Cosmic Psychos + Reverend Beat-Man & Milan Slick Tours 20 avril 2026
- LE PIGEON, Studio, Tours 20 avril 2026