Écouves

Renforcement musculaire

Écouves Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-07-21 20:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-09-01

Renforcement musculaire spécifique à la pratique du trail

Sensibilisation au renforcement musculaire, avec Maïky Coaching

Tout public, ouvert à tous

Sur inscription (16 places)

Venir avec son tapis de sol .

Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02 ac@ville-alencon.fr

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English : Renforcement musculaire

L’événement Renforcement musculaire Écouves a été mis à jour le 2026-06-24 par OT CUA ALENCON