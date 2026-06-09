Renforcement musculaire Écouves
Renforcement musculaire Écouves mardi 7 juillet 2026.
Écouves
Renforcement musculaire
Écouves Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-21 20:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-09-01
Renforcement musculaire spécifique à la pratique du trail
Sensibilisation au renforcement musculaire, avec Maïky Coaching
Tout public, ouvert à tous
Sur inscription (16 places)
Venir avec son tapis de sol .
Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02 ac@ville-alencon.fr
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English : Renforcement musculaire
L’événement Renforcement musculaire Écouves a été mis à jour le 2026-06-24 par OT CUA ALENCON
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