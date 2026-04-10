[Rennes] Ciné débat autour du film documentaire « Entre 4 tours » réalisé par Nicolas Kühl Centre social Ker Yann – 42 cours du président Kennedy 35000 Rennes Rennes
[Rennes] Ciné débat autour du film documentaire « Entre 4 tours » réalisé par Nicolas Kühl Centre social Ker Yann – 42 cours du président Kennedy 35000 Rennes Rennes jeudi 28 mai 2026.
[Rennes] Ciné débat autour du film documentaire « Entre 4 tours » réalisé par Nicolas Kühl Centre social Ker Yann – 42 cours du président Kennedy 35000 Rennes Rennes Jeudi 28 mai, 14h15 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
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Ciné débat autour du film documentaire « Entre 4 tours » réalisé par Nicolas Kühl dans le cadre d’une thèse de doctorat. Ce film traite de la Dalle Kennedy en allant à la rencontre d’habitants qui fréquentent ce lieu. Il permet de mettre en lumière des thématiques sociales et de comprendre un peu mieux le fonctionnement de ce lieu, situé en plein cœur du quartier prioritaire de Villejean. Ce ciné débat sera animé par Marie David, praticienne en philosophie et un habitant du quartier.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-28T14:15:00.000+02:00
Fin : 2026-05-28T16:45:00.000+02:00
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02 23 46 85 70
Centre social Ker Yann – 42 cours du président Kennedy 35000 Rennes 42 B John Fitzgerald Kennedy, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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