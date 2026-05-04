[Rennes] Laboratoire citoyen des transitions Maison de quartier francisco ferrer, 40 Rue Montaigne, 35200 Rennes Rennes Mercredi 27 mai, 14h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

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Le mercredi 27 mai 2026, de 14h30 à 16h30

Maison de quartier francisco ferrer, 40 Rue Montaigne, 35200 Rennes

Gratuit

Le projet consiste en une animation participative sous forme de « laboratoire citoyen des transitions », portée par des volontaires en Service civique, déployée de manière itinérante ou accueillie au sein d’une structure de proximité (maisons de quartier, association ou espace jeune), en lien avec Rennes Métropole.

Cette action vise à renforcer la citoyenneté active des jeunes en leur donnant un rôle d’acteurs et d’actrices du changement, et non uniquement de bénéficiaires. À travers des ateliers ludiques et participatifs (des volontaires du projet « Ambassadeurs de la transition écologique » ont déjà produit de nombreux outils à ce jour) les participant·es seront invité·es à réfléchir aux transitions écologiques, sociales et alimentaires et à identifier des leviers d’action concrets à leur échelle individuelle et collective.

Le dispositif mettra également en valeur des initiatives locales inspirantes portées par des associations du territoire et par des jeunes engagé·es (Service civique, Junior Asso, projets associatifs), afin de rendre visibles des formes d’engagement accessibles et reproductibles. Un espace de recueil de parole est envisagé qui pourrait réunir public jeunesse, habitant·es, associations pour favoriser l’échange, le recueil de propositions citoyennes et la mise en réseau des acteurs locaux.

Public cible : principalement les jeunes, avec une ouverture à l’ensemble des habitant·es et associations du quartier et de la commune accueillant l’animation.

Accessibilité : action gratuite, organisée dans un lieu de proximité, sur un format court (demi-journée). Les supports sont pensés pour être accessibles (langage clair, formats ludiques, participation sans prérequis), afin de favoriser l’inclusion de publics.

Ce format participatif et reproductible permet de contribuer concrètement aux dynamiques locales de transitions tout en créant un espace d’expression citoyenne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-27T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-27T16:30:00.000+02:00

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Maison de quartier francisco ferrer, 40 Rue Montaigne, 35200 Rennes 40 Rue Montaigne, 35200 Rennes La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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