[Rennes] Repair café Hall de Polyblosne, 1 Bd de Yougoslavie, 35200 Rennes Rennes Samedi 30 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine

Prix libre

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Samedi 30 mai 2026, de 15h à 18h

Hall de Polyblosne, 1 Bd de Yougoslavie, 35200 Rennes

Prix libre

Repair Café proposé par la Maison des Squares.

Le Repair café est une démarche citoyenne avec des bénévoles réparateurs qui vous accompagnent pour réparer ensemble (ou pour le moins essayer !), des objets de la vie quotidienne abimés ou cassés.

Les réparations se font à prix libre. Il est possible d’apporter un objet par personne : électroménager, vêtements, vélos, jeux etc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T18:00:00.000+02:00

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Hall de Polyblosne, 1 Bd de Yougoslavie, 35200 Rennes 1 Bd de Yougoslavie, 35200 Rennes, France Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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