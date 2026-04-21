[Rennes] Repair café Hall de Polyblosne, 1 Bd de Yougoslavie, 35200 Rennes Rennes
[Rennes] Repair café Hall de Polyblosne, 1 Bd de Yougoslavie, 35200 Rennes Rennes samedi 30 mai 2026.
[Rennes] Repair café Hall de Polyblosne, 1 Bd de Yougoslavie, 35200 Rennes Rennes Samedi 30 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine
Prix libre
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Samedi 30 mai 2026, de 15h à 18h
Hall de Polyblosne, 1 Bd de Yougoslavie, 35200 Rennes
Prix libre
Repair Café proposé par la Maison des Squares.
Le Repair café est une démarche citoyenne avec des bénévoles réparateurs qui vous accompagnent pour réparer ensemble (ou pour le moins essayer !), des objets de la vie quotidienne abimés ou cassés.
Les réparations se font à prix libre. Il est possible d’apporter un objet par personne : électroménager, vêtements, vélos, jeux etc.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-30T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-30T18:00:00.000+02:00
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Hall de Polyblosne, 1 Bd de Yougoslavie, 35200 Rennes 1 Bd de Yougoslavie, 35200 Rennes, France Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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