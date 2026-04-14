Rennes. Tout un programme pour fêter la nouvelle piscine de Villejean
Rennes. Tout un programme pour fêter la nouvelle piscine de Villejean dimanche 13 avril 2025.
Pour célébrer la nouvelle piscine de Villejean, ouverte depuis le 2 mars 2026 au 1 parvis François-André, dans la continuité du parc du Berry, tout le quartier Villejean-Beauregard sera en fête pendant les vacances de printemps, du 13 au 25 avril 2026.
Durant ces deux semaines, des activités ludiques, sportives et artistiques seront proposées gratuitement, en accès libre, pour tous les publics, dans le parc du Berry. Ces animations seront organisées par les associations du quartier et la Ville de Rennes.
Le temps fort de cette programmation aura lieu le samedi 25 avril, avec un défilé costumé et musical entre l’ancienne et la nouvelle piscine, suivi d’une inauguration officielle, puis d’un moment convivial autour d’un pique-nique et d’un concert.
Implantée au cœur du quartier, cette nouvelle piscine municipale a été pensée pour favoriser l’égalité d’accès aux équipements et aux services publics pour toutes les habitantes et tous les habitants. Conçue comme un lieu de sport, de loisirs et de convivialité, elle se distingue par une offre ludique inédite à l’échelle de Rennes et par des espaces dédiés à l’apprentissage de la natation plus importants que ceux de l’ancienne piscine, afin de répondre aux attentes de tous les usagers.
Depuis son ouverture, ce nouvel équipement rencontre un vif succès, aussi bien auprès du jeune public, séduit par ses espaces ludiques, que des sportifs et des amateurs de détente. Entre le 2 mars, date d’ouverture, et le 22 mars, 13 874 entrées ont été comptabilisées. À titre de comparaison, la nouvelle piscine a enregistré 1 975 entrées le week-end du 14 au 15 mars, contre 167 lors du dernier week-end d’ouverture de l’ancienne piscine, les 14 et 15 février.
Les usagers interrogés se montrent particulièrement enthousiastes, saluant un équipement jugé plus dynamique, plus lumineux et mieux adapté à la diversité des publics. Beaucoup disent avoir attendu son ouverture avec impatience.
Du lundi 13 au vendredi 17 avril, de 14 h à 18 h, au parc du Berry
Des animations sportives seront proposées chaque jour par la Direction des sports de la Ville de Rennes et ses partenaires : course d’orientation, escalade, mini-golf, tir à l’arc, tennis-ballon, disc-golf, mini-tennis de table, trottinette, grands jeux en bois…
Mercredi 15 avril
- Animation kart et pack roulant
- Animation boxe avec le CPRV
- Ateliers sur les énergies et le climat avec l’ALEC
Jeudi 16 avril
- Animation dodge ball
- Animation Bonzai – pickleball
- Stands de prévention santé avec la CPAM
- De 16 h à 18 h, Cercle celtique, invitation à danser
Vendredi 17 avril
- Grimpe d’arbres avec l’association Là-Haut
- Animation parcours requin
Du lundi 20 au samedi 25 avril, de 14 h à 18 h, sauf indication contraire, au parc du Berry
Des projets de quartier seront exposés et des ateliers citoyens seront proposés par la Direction de quartiers Nord-Ouest (DQNO) et ses partenaires. Des ateliers participatifs, organisés avec les associations du quartier, permettront également de préparer le défilé inaugural costumé et musical du 25 avril.
Lundi 20 avril
- De 14 h à 16 h, formation « porteur de parole »
Mardi 21 avril
- Stand santé autour de l’alimentation avec Solidarité et partage de savoir-faire
- Café des acteurs et habitants du quartier, avec construction d’une carte collaborative autour des actions du quartier
Mercredi 22 avril
- Animation avec le FRAC
- De 17 h à 19 h, Bab’El Dañs / Cypher Afro avec Dounia et Your Vibe
- Invitation à danser
- De 15 h à 18 h, atelier d’auto-réparation vélo avec La Petite Rennes
Jeudi 23 avril, de 14 h à 19 h
Forum des structures du quartier de Villejean-Beauregard
Les associations et structures du quartier présenteront leurs actions à travers des stands et des animations ludiques. Différentes thématiques seront abordées : égalité femmes-hommes, matrimoine et patrimoine culturel breton, transitions écologiques, loisirs, culture, interculturalité, logement…
- Studio radio animé par l’association Haut-parleur, avec des échanges sur les dynamiques de Villejean et Beauregard
- Espace ludothèque et espace bibliothèque
- Atelier dessin pour enfants sur la transmission culturelle entre générations avec le collectif Brésil
- Café parents proposé par l’animateur famille éducation de la Ville de Rennes
- Fripe gratuite avec le groupe d’entraide d’ESS Cargo
Vendredi 24 avril
- Cabinet de curiosité du 4BIS pour découvrir les ressources jeunesse, de 16 à 30 ans
- Stand de We Ker sur l’insertion sociale et professionnelle des 16 à 25 ans
- Animation du vélo smoothie par ESS Cargo
- Atelier dessin pour enfants sur la transmission culturelle entre générations avec le collectif Brésil
- De 14 h à 19 h, animations ludiques et sportives pour tous proposées par le Cercle Paul Bert, le Cercle celtique, 3 Regards et Rencontre et Culture
- De 14 h à 20 h, tournois et concert Ball’o’centre proposés par l’association Arkane
Samedi 25 avril, de 10 h 30 à 14 h
- 10 h 30 • Animations musicales et stand de maquillage devant l’ancienne piscine
- 11 h • Déambulation sur les avenues Kennedy et Winston-Churchill, sur la dalle Kennedy et dans le parc du Berry. Le public est invité à venir déguisé
- 11 h 30 • Dévoilement d’une plaque en hommage à François André, en présence de sa famille
- 12 h 30 • Inauguration officielle de la nouvelle piscine
- 13 h • Concert des Trans Musicales dans le parc du Berry. Les personnes qui le souhaitent sont invitées à apporter leur pique-nique
Un hommage à François André
Un hommage sera rendu à François André, ancien député de la troisième circonscription d’Ille-et-Vilaine, adjoint au maire de Rennes délégué aux sports de 2001 à 2008, puis adjoint délégué aux finances de 2008 à 2012.
Le dévoilement d’une plaque en sa mémoire est prévu samedi 25 avril à 11 h 30, en présence de sa famille.
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Atelier créatif : création de bobèches à bouture La Cale Rennes 14 avril 2026
- La météo en Bretagne : particularismes, contrastes et évolution, Auditorium des Champs Libres, Rennes 14 avril 2026
- La météo en Bretagne : particularismes, contrastes et évolution Auditorium des Champs Libres Rennes 14 avril 2026
- UN MOJITO AVANT LE PRINCE CHARMANT COMEDIE DE RENNES Rennes 15 avril 2026
- Journée de dépannage électronique et informatique La Ferme de la Harpe Rennes 15 avril 2026