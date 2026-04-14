Rennes. Tout un programme pour fêter la nouvelle piscine de Villejean

Pour célébrer la nouvelle piscine de Villejean, ouverte depuis le 2 mars 2026 au 1 parvis François-André, dans la continuité du parc du Berry, tout le quartier Villejean-Beauregard sera en fête pendant les vacances de printemps, du 13 au 25 avril 2026.

Durant ces deux semaines, des activités ludiques, sportives et artistiques seront proposées gratuitement, en accès libre, pour tous les publics, dans le parc du Berry. Ces animations seront organisées par les associations du quartier et la Ville de Rennes.

Le temps fort de cette programmation aura lieu le samedi 25 avril, avec un défilé costumé et musical entre l’ancienne et la nouvelle piscine, suivi d’une inauguration officielle, puis d’un moment convivial autour d’un pique-nique et d’un concert.

Implantée au cœur du quartier, cette nouvelle piscine municipale a été pensée pour favoriser l’égalité d’accès aux équipements et aux services publics pour toutes les habitantes et tous les habitants. Conçue comme un lieu de sport, de loisirs et de convivialité, elle se distingue par une offre ludique inédite à l’échelle de Rennes et par des espaces dédiés à l’apprentissage de la natation plus importants que ceux de l’ancienne piscine, afin de répondre aux attentes de tous les usagers.

Depuis son ouverture, ce nouvel équipement rencontre un vif succès, aussi bien auprès du jeune public, séduit par ses espaces ludiques, que des sportifs et des amateurs de détente. Entre le 2 mars, date d’ouverture, et le 22 mars, 13 874 entrées ont été comptabilisées. À titre de comparaison, la nouvelle piscine a enregistré 1 975 entrées le week-end du 14 au 15 mars, contre 167 lors du dernier week-end d’ouverture de l’ancienne piscine, les 14 et 15 février.

Les usagers interrogés se montrent particulièrement enthousiastes, saluant un équipement jugé plus dynamique, plus lumineux et mieux adapté à la diversité des publics. Beaucoup disent avoir attendu son ouverture avec impatience.

Du lundi 13 au vendredi 17 avril, de 14 h à 18 h, au parc du Berry

Des animations sportives seront proposées chaque jour par la Direction des sports de la Ville de Rennes et ses partenaires : course d’orientation, escalade, mini-golf, tir à l’arc, tennis-ballon, disc-golf, mini-tennis de table, trottinette, grands jeux en bois…

Mercredi 15 avril

Animation kart et pack roulant

Animation boxe avec le CPRV

Ateliers sur les énergies et le climat avec l’ALEC

Jeudi 16 avril

Animation dodge ball

Animation Bonzai – pickleball

Stands de prévention santé avec la CPAM

De 16 h à 18 h, Cercle celtique, invitation à danser

Vendredi 17 avril

Grimpe d’arbres avec l’association Là-Haut

Animation parcours requin

Du lundi 20 au samedi 25 avril, de 14 h à 18 h, sauf indication contraire, au parc du Berry

Des projets de quartier seront exposés et des ateliers citoyens seront proposés par la Direction de quartiers Nord-Ouest (DQNO) et ses partenaires. Des ateliers participatifs, organisés avec les associations du quartier, permettront également de préparer le défilé inaugural costumé et musical du 25 avril.

Lundi 20 avril

De 14 h à 16 h, formation « porteur de parole »

Mardi 21 avril

Stand santé autour de l’alimentation avec Solidarité et partage de savoir-faire

Café des acteurs et habitants du quartier, avec construction d’une carte collaborative autour des actions du quartier

Mercredi 22 avril

Animation avec le FRAC

De 17 h à 19 h, Bab’El Dañs / Cypher Afro avec Dounia et Your Vibe

Invitation à danser

De 15 h à 18 h, atelier d’auto-réparation vélo avec La Petite Rennes

Jeudi 23 avril, de 14 h à 19 h

Forum des structures du quartier de Villejean-Beauregard

Les associations et structures du quartier présenteront leurs actions à travers des stands et des animations ludiques. Différentes thématiques seront abordées : égalité femmes-hommes, matrimoine et patrimoine culturel breton, transitions écologiques, loisirs, culture, interculturalité, logement…

Studio radio animé par l’association Haut-parleur, avec des échanges sur les dynamiques de Villejean et Beauregard

Espace ludothèque et espace bibliothèque

Atelier dessin pour enfants sur la transmission culturelle entre générations avec le collectif Brésil

Café parents proposé par l’animateur famille éducation de la Ville de Rennes

Fripe gratuite avec le groupe d’entraide d’ESS Cargo

Vendredi 24 avril

Cabinet de curiosité du 4BIS pour découvrir les ressources jeunesse, de 16 à 30 ans

Stand de We Ker sur l’insertion sociale et professionnelle des 16 à 25 ans

Animation du vélo smoothie par ESS Cargo

Atelier dessin pour enfants sur la transmission culturelle entre générations avec le collectif Brésil

De 14 h à 19 h, animations ludiques et sportives pour tous proposées par le Cercle Paul Bert, le Cercle celtique, 3 Regards et Rencontre et Culture

De 14 h à 20 h, tournois et concert Ball’o’centre proposés par l’association Arkane

Samedi 25 avril, de 10 h 30 à 14 h

10 h 30 • Animations musicales et stand de maquillage devant l’ancienne piscine

• Animations musicales et stand de maquillage devant l’ancienne piscine 11 h • Déambulation sur les avenues Kennedy et Winston-Churchill, sur la dalle Kennedy et dans le parc du Berry. Le public est invité à venir déguisé

• Déambulation sur les avenues Kennedy et Winston-Churchill, sur la dalle Kennedy et dans le parc du Berry. Le public est invité à venir déguisé 11 h 30 • Dévoilement d’une plaque en hommage à François André, en présence de sa famille

• Dévoilement d’une plaque en hommage à François André, en présence de sa famille 12 h 30 • Inauguration officielle de la nouvelle piscine

• Inauguration officielle de la nouvelle piscine 13 h • Concert des Trans Musicales dans le parc du Berry. Les personnes qui le souhaitent sont invitées à apporter leur pique-nique

Un hommage à François André

Un hommage sera rendu à François André, ancien député de la troisième circonscription d’Ille-et-Vilaine, adjoint au maire de Rennes délégué aux sports de 2001 à 2008, puis adjoint délégué aux finances de 2008 à 2012.

Le dévoilement d’une plaque en sa mémoire est prévu samedi 25 avril à 11 h 30, en présence de sa famille.