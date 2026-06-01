Renouveau classique Place du Pré Le Mans
Renouveau classique Place du Pré Le Mans samedi 20 juin 2026.
Le Mans
Renouveau classique
Place du Pré Eglise du Pré Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
L’association L’Éventail des Arts présente son prochain récital à Notre Dame du Pré le samedi 20 juin. .
Place du Pré Eglise du Pré Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 26 59 27 91 leventaildesarts72@gmail.com
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English :
L’événement Renouveau classique Le Mans a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Le Mans
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