Renouveau classique Place du Pré Le Mans samedi 20 juin 2026.

Le Mans

Renouveau classique

Place du Pré Eglise du Pré Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’association L’Éventail des Arts présente son prochain récital à Notre Dame du Pré le samedi 20 juin. .

Place du Pré Eglise du Pré Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 26 59 27 91 leventaildesarts72@gmail.com

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English :

L’événement Renouveau classique Le Mans a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Le Mans