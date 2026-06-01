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Renouveau classique Place du Pré Le Mans

Renouveau classique Place du Pré Le Mans samedi 20 juin 2026.

Lieu : Place du Pré

Adresse : Eglise du Pré

Ville : 72100 Le Mans

Département : Sarthe

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Le Mans

Renouveau classique

Place du Pré Eglise du Pré Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

L’association L’Éventail des Arts présente son prochain récital à Notre Dame du Pré le samedi 20 juin.   .

Place du Pré Eglise du Pré Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 26 59 27 91  leventaildesarts72@gmail.com

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English :

L’événement Renouveau classique Le Mans a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Le Mans

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