Rentrée littéraire avec les pêcheurs d’étoiles, Médiathèque Fontenay-aux-Roses, Fontenay-aux-Roses

Informations pratiques

Rentrée littéraire avec les pêcheurs d’étoiles Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque Fontenay-aux-Roses Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

La librairie Les Pêcheurs d’étoiles et les bibliothécaires vous présentent une sélection coup de cœur des romans de la rentrée littéraire.

Médiathèque Fontenay-aux-Roses 6 place du Château Sainte-Barbe Fontenay-aux-Roses 92260 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 86 63 13 10 https://mediatheques.valleesud.fr/les-mediatheques/fontenay-aux-roses La médiathèque de Fontenay-aux-Roses fait partie du réseau Vallée Sud Médiathèques et propose un accès à un catalogue en ligne, des espaces de lecture, des animations et des événements culturels. Elle offre également une offre numérique et participe au dispositif Micro-Folie, permettant un accès à des contenus culturels numérisés. La médiathèque de Fontenay-aux-Roses est située au 6, place du Château Sainte-Barbe, 92260 Fontenay-aux-Roses.

Elle est accessible en transports en commun : RER B (station Fontenay-aux-Roses), bus 128, 294, 394 (arrêts Château Sainte-Barbe ou Théâtre des Sources), ou en vélo avec les stations Vélib’ situées rue des Fauvettes ou rue Jean Jaurès.

Biblis en folie 2026

© George Milton – Pexels