Rentrée littéraire et Prix Coiffard 2026 – échanges entre lecteurs, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault

Rentrée littéraire et Prix Coiffard 2026 – échanges entre lecteurs Mercredi 11 mars, 18h30 Bibliothèque Le Petit Chantilire Loire-Atlantique

Sur réservation au 02 51 78 98 60

En partenariat avec la librairie Coiffard

Échangez entre lecteurs autour du prix Coiffard.

Mercredi 11 mars · 18h30 · Le Petit ChantiLire

Mardi 17 mars · 18h30 · Ormédo

Durée 1h · à partir de 15 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Bibliothèque Le Petit Chantilire 46 Avenue Alexandre Goupil, Orvault Orvault 44700 Goupil Loire-Atlantique Pays de la Loire

Une présentation de la rentrée littéraire par la librairie Coiffard lecture littérature