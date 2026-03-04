Rentrée littéraire et Prix Coiffard 2026 – échanges entre lecteurs, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault
Rentrée littéraire et Prix Coiffard 2026 – échanges entre lecteurs Mercredi 11 mars, 18h30 Bibliothèque Le Petit Chantilire Loire-Atlantique
Sur réservation au 02 51 78 98 60
En partenariat avec la librairie Coiffard
Échangez entre lecteurs autour du prix Coiffard.
Mercredi 11 mars · 18h30 · Le Petit ChantiLire
Mardi 17 mars · 18h30 · Ormédo
Durée 1h · à partir de 15 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60
Bibliothèque Le Petit Chantilire 46 Avenue Alexandre Goupil, Orvault Orvault 44700 Goupil Loire-Atlantique Pays de la Loire
Une présentation de la rentrée littéraire par la librairie Coiffard lecture littérature