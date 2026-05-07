RENYAN LIU & LÉO SARRADE / Goutte à goutte… Parvis de l’Église Saint-Saturnin GENTILLY

« Goutte à goutte » est une performance qui dessine le parcours d’un être partagé entre raison et folie, entre conscience et inconscience, durant lequel il traverse les lieux de ses désirs, de ses peurs et de ses ivresses. Cet être perd soudainement connaissance, entraînant le public dans un récit sensoriel au cœur de son esprit déstructuré, un espace où chaos et poésie se mêlent inextricablement.

Ce projet interdisciplinaire, né de la collaboration entre Léo Sarrade (univers sonore) et Renyan LIU (mouvement/performance), cherche à construire une expérience viscérale par une pluralité de dispositifs artistiques : un langage corporel oscillant entre contrôle et abandon, des paysages sonores électroniques génératifs, ou encore des jeux de lumière épars créant des espaces mouvants et multicolores.

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Une programmation du service culturel de la ville de Gentilly, sur une proposition artistique du Générateur.

Via une série d’actions mêlant chorégraphie, scénographie et univers sonore, Renyan Liu & Léo Sarrade entraînent le public dans un monde où le rêve est roi.

Le samedi 06 juin 2026

de 20h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

Parvis de l’Église Saint-Saturnin 31 rue Charles Frérot 94250 GENTILLY

https://www.legenerateur.com/spectacle/nuit-blanche-2026-au-generateur-et-a-gentilly/ +33149869914 contact@legenerateur.com https://www.facebook.com/legenerateurgentilly/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/legenerateurgentilly/?locale=fr_FR



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