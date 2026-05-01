Réouverture Aquaparc Isis Aquaparc Isis Dole

Dole

Réouverture Aquaparc Isis

Aquaparc Isis Allée des Prés Buffard Dole Jura

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-08-30 19:30:00

Date(s) :

2026-05-30

L’Aquaparc Isis et la Piscine Léo Lagrange t’accueillent dès le samedi 30 mai ??

Ça sent déjà le soleil, l’eau fraîche et les après-midis qui s’éternisent ??

? Encore un peu de patience… on te prépare une belle saison ! .

Aquaparc Isis Allée des Prés Buffard Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 69 01 69 granddoleaquatique@equalia.fr

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English : Réouverture Aquaparc Isis

L’événement Réouverture Aquaparc Isis Dole a été mis à jour le 2026-05-25 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE