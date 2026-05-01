Réouverture Aquaparc Isis Aquaparc Isis Dole
Réouverture Aquaparc Isis Aquaparc Isis Dole samedi 30 mai 2026.
Dole
Réouverture Aquaparc Isis
Aquaparc Isis Allée des Prés Buffard Dole Jura
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-08-30 19:30:00
Date(s) :
2026-05-30
L’Aquaparc Isis et la Piscine Léo Lagrange t’accueillent dès le samedi 30 mai ??
Ça sent déjà le soleil, l’eau fraîche et les après-midis qui s’éternisent ??
? Encore un peu de patience… on te prépare une belle saison ! .
Aquaparc Isis Allée des Prés Buffard Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 69 01 69 granddoleaquatique@equalia.fr
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English : Réouverture Aquaparc Isis
L’événement Réouverture Aquaparc Isis Dole a été mis à jour le 2026-05-25 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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