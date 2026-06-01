Réouverture de la flèche Saint-Michel, Flèche Saint-Michel, Bordeaux

Réouverture de la flèche Saint-Michel 13 juin – 31 octobre Flèche Saint-Michel Gironde

Tarifs : plein 7€, réduit 5€, Carte jeune 2€, gratuit pour les -13 ans et porteurs du City pass.

Sans réservation.

Billetterie sur place ou en ligne.

Paiement par carte bancaire uniquement.

Dernier accès 30mn avant fermeture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T19:30:00+02:00 – 2026-06-13T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-31T14:00:00+01:00 – 2026-10-31T18:00:00+01:00

Emblème du quartier Saint-Michel, la flèche constitue un repère visuel fort du quartier et un symbole du patrimoine bordelais, offrant un panorama unique sur la ville.

Des visites gratuites, sur réservation offertes du 13 au 28 juin.

En savoir plus sur la flèche Saint-Michel sur le site dédié : https://www.fleche-saint-michel.com/

Flèche Saint-Michel 16 place Meynard Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.visiter-bordeaux.com/fr/decouvrir-bordeaux/la-fleche-saint-michel.html?subid=villeBx »}, {« link »: « https://www.fleche-saint-michel.com »}]

Après presque 5 ans de travaux, la flèche Saint-Michel rouvre au public le samedi 13 juin, l’occasion de (re)découvrir la plus belle vue de Bordeaux ! bordeaux patrimoine

Frédéric Deval, Ville de Bordeaux