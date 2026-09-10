Réouverture du Musée d’Art, Musée d’art et d’histoire, Cholet

Informations pratiques

Réouverture du Musée d’Art 19 et 20 septembre Musée d’art et d’histoire Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le weekend des Journées Européennes du Patrimoine est l’occasion pour le Musée d’Art de dévoiler son nouveau parcours repensé dans lequel de nouvelles oeuvres s’intègrent aux anciennes.

Le cabinet d’art graphique permet de mettre en lumière dessins, estampes ou encore photographies auparavant confinés dans les réserves.

Un nouvel espace dédié à l’art contemporain permet d’exposer les oeuvres d’artistes comme Jean-Paul Marcheschi, Olivier Petiteau ou encore Antoine Birot et donne un nouveau souffle au parcours de visite.

Musée d’art et d’histoire 27 Avenue de l’Abreuvoir, 49300 Cholet, France Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire +33272772322 https://collections-musees.cholet.fr Le musée d’Histoire retrace les grandes heures de Cholet et de sa région en évoquant principalement les guerres de Vendée. De l’époque gallo-romaine à la Première Guerre mondiale, objets archéologiques ou du quotidien, documents d’archives, armes, peintures monumentales et sculptures illustrent ces riches événements.

Le musée d’Art, autour de tableaux de maîtres et de sculptures, présente une évolution de l’art du XVIe au XXIe siècle de la peinture religieuse de Quentin Metsys aux néons de François Morellet. En bus : Lignes 1-2-3-4-5-6, arrêt Hôtel de ville. Stationnement sur le parking des Halles.

Le weekend des Journées Européennes du Patrimoine est l’occasion pour le Musée d’Art de dévoiler son nouveau parcours repensé dans lequel de nouvelles oeuvres s’intègrent aux anciennes.

©Cholet Agglomération