Visites théâtralisées de l’Espace Jean Guichard par la TRPL Espace Jean Guichard / Théâtre Interlude Cholet
samedi 19 septembre 2026 · Espace Jean Guichard / Théâtre Interlude · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Visites théâtralisées de l’Espace Jean Guichard par la TRPL
Espace Jean Guichard / Théâtre Interlude 9 rue de Saint Melaine Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
N’avez-vous jamais rêvé de voir l’envers du décor ?
Au théâtre, nous n’assistons souvent qu’aux représentations. Une pièce, des comédiens qui jouent, le public qui applaudit, les saluts et puis rideau !
Le temps d’un week-end, nous vous dévoilons les coulisses de l’Espace Jean Guichard.
Mais au fait, c’est quoi l’Espace Jean Guichard ? C’est l’ensemble du bâtiment qui comprend le Théâtre Interlude, bien connu des Choletais, mais aussi les bureaux et l’atelier de la TRPL. Et qui est Jean Guichard ? Venez donc le découvrir lors de notre visite théâtralisée…
Avec humour et poésie, vous cheminerez guidés par des comédien(ne)s dans les lieux auxquels le public n’a normalement jamais accès et qui sont autant d’espaces de création l’atelier de décors et de couture, le costumier, l’administration…
Venez découvrir tous les secrets dont regorge le théâtre et tous les métiers de l’ombre qui permettent aux spectacles de briller.
Départs de visite à 10h30, 14h, 16h et 18h. Durée 1h. Gratuit, sur réservation https://www.helloasso.com/associations/troupe-reunie-pour-la-poesie-et-la-liberte/evenements/visites-theatralisees-journees-du-patrimoine .
Espace Jean Guichard / Théâtre Interlude 9 rue de Saint Melaine Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 35 40 asso@trpl.fr
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English :
L’événement Visites théâtralisées de l’Espace Jean Guichard par la TRPL Cholet a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Choletais
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