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Repair Café au Ripaillon Le Ripaillon Nantes

Repair Café au Ripaillon Le Ripaillon Nantes

Repair Café au Ripaillon Le Ripaillon Nantes mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Le Ripaillon

Adresse : 31 Rue Esnoul des Châtelets, 44200 Nantes

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 19:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-17 19:00 – 21:00
Gratuit : oui  Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public 

Petit électroménager, hi-fi, ordinateur…, réparons nos objets avec l’aide du Collectif la Bricole. Les bénévoles couture seront aussi là pour aider à réparer vêtements ou accessoires textiles.Apportez quelque chose à grignoter ou à boire (lieu sans alcool)avec le Collectif la Bricole et Rêver Sèvre

Le Ripaillon Nantes 44200


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