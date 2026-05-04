Repair Café au Ripaillon Le Ripaillon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-17 19:00 – 21:00

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Petit électroménager, hi-fi, ordinateur…, réparons nos objets avec l’aide du Collectif la Bricole. Les bénévoles couture seront aussi là pour aider à réparer vêtements ou accessoires textiles.Apportez quelque chose à grignoter ou à boire (lieu sans alcool)avec le Collectif la Bricole et Rêver Sèvre

Le Ripaillon Nantes 44200



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