Repair café de Pornic Au café du théâtre Pornic

Repair café de Pornic

Au café du théâtre 61 rue de Verdun Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 18:00:00

fin : 2026-03-10 20:00:00

Date(s) :

2026-03-10

Ne jetez plus, apprenez à réparer avec l’association Réinventons-nous !

Le Repair Café de Pornic vous ouvre ses portes pour lutter concrètement contre le gaspillage. L’idée est simple plutôt que de remplacer un objet qui ne fonctionne plus, venez tenter de lui donner une seconde vie dans une ambiance conviviale.

Accompagné par des bénévoles passionnés, vous participez activement à la réparation de vos petits appareils électriques, vêtements ou objets du quotidien

C’est l’occasion idéale pour

Partager des savoir-faire techniques

Éviter de produire des déchets inutiles

Passer un moment d’échange autour d’un café .

Au café du théâtre 61 rue de Verdun Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Don’t throw away, learn to repair with the association Réinventons-nous!

