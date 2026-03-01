Repair café de Pornic Au café du théâtre Pornic
Repair café de Pornic Au café du théâtre Pornic mardi 10 mars 2026.
Repair café de Pornic
Au café du théâtre 61 rue de Verdun Pornic Loire-Atlantique

Date : 
Début : 2026-03-10 18:00:00
fin : 2026-03-10 20:00:00
Début : 2026-03-10 18:00:00
fin : 2026-03-10 20:00:00

2026-03-10
Ne jetez plus, apprenez à réparer avec l’association Réinventons-nous !
Le Repair Café de Pornic vous ouvre ses portes pour lutter concrètement contre le gaspillage. L’idée est simple plutôt que de remplacer un objet qui ne fonctionne plus, venez tenter de lui donner une seconde vie dans une ambiance conviviale.
Accompagné par des bénévoles passionnés, vous participez activement à la réparation de vos petits appareils électriques, vêtements ou objets du quotidien
C’est l’occasion idéale pour
Partager des savoir-faire techniques
Éviter de produire des déchets inutiles
Passer un moment d’échange autour d’un café .
Au café du théâtre 61 rue de Verdun Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
Don’t throw away, learn to repair with the association Réinventons-nous!
