Repair Café et install party au RoseLab, le FabLab de la Cité, Toulouse 31400 La Cité 55 Avenue Louis Breguet 31400 Toulouse, Toulouse
Repair Café et install party au RoseLab, le FabLab de la Cité, Toulouse 31400 La Cité 55 Avenue Louis Breguet 31400 Toulouse, Toulouse samedi 5 septembre 2026.
Repair Café et install party au RoseLab, le FabLab de la Cité Samedi 5 septembre, 12h00 Toulouse 31400 La Cité 55 Avenue Louis Breguet 31400 Toulouse Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T12:00:00+02:00 – 2026-09-05T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-05T12:00:00+02:00 – 2026-09-05T14:00:00+02:00
Toulouse 31400 La Cité 55 Avenue Louis Breguet 31400 Toulouse 55 Avenue Louis Breguet 31400 Toulouse, 31400 Toulouse, France Toulouse 31432 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie
Événement Café Bricol