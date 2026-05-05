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Repair Café et install party au RoseLab, le FabLab de la Cité, Toulouse 31400 La Cité 55 Avenue Louis Breguet 31400 Toulouse, Toulouse

Repair Café et install party au RoseLab, le FabLab de la Cité, Toulouse 31400 La Cité 55 Avenue Louis Breguet 31400 Toulouse, Toulouse samedi 5 décembre 2026.

Lieu : Toulouse 31400 La Cité 55 Avenue Louis Breguet 31400 Toulouse

Adresse : 55 Avenue Louis Breguet 31400 Toulouse, 31400 Toulouse, France

Ville : 31432 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 5 décembre 2026

Fin : samedi 5 décembre 2026

Repair Café et install party au RoseLab, le FabLab de la Cité Samedi 5 décembre, 11h00 Toulouse 31400 La Cité 55 Avenue Louis Breguet 31400 Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T11:00:00+01:00 – 2026-12-05T13:00:00+01:00
Fin : 2026-12-05T11:00:00+01:00 – 2026-12-05T13:00:00+01:00

Toulouse 31400 La Cité 55 Avenue Louis Breguet 31400 Toulouse 55 Avenue Louis Breguet 31400 Toulouse, 31400 Toulouse, France Toulouse 31432 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie
Événement Café Bricol

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