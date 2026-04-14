Repair Café, Jeu de Paume, Rennes
Repair Café, Jeu de Paume, Rennes mercredi 22 avril 2026.
Repair Café 22 avril – 17 juin, certains mercredis Jeu de Paume Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T18:00:00+02:00 – 2026-04-22T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T18:00:00+02:00 – 2026-06-17T20:00:00+02:00
Les Repair cafés au Jeu de Paume ont lieu tout au long de l’année. L’objectif est de co-réparer des objets défectueux ou abîmés (petit appareil électroménager et/ou électrique, vêtements, ordinateur,…). Notre équipe de réparatrices et réparateurs relève à chaque édition de jolis miracles. Alors, rejoignez-nous !
Les Repair Cafés auront lieu les mercredis :
22 avril, de 18h à 20h
20 mai, de 18h à 20h
17 juin, de 18h à 20h
Jeu de Paume 12, rue Saint-Louis, Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne 02 21 02 22 40 http://www.jeudepaumerennes.fr https://www.facebook.com/jeudepaumerennes;https://www.instagram.com/jeudepaumerennes Équipement de quartier situé au centre historique de Rennes. Animation de proximité, évènements, activités régulières, espace collaboratif, location de salles…
Atelier co-réparation d’objets défectueux ou abîmés (petit appareil électroménager et/ou électrique, vêtements, ordinateur,…). Notre équipe de réparateurs relève à chaque édition de jolis miracles.
Jeu de Paume
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