Repair Café, Jeu de Paume, Rennes

Repair Café 22 avril – 17 juin, certains mercredis Jeu de Paume Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T18:00:00+02:00 – 2026-04-22T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T18:00:00+02:00 – 2026-06-17T20:00:00+02:00

Les Repair cafés au Jeu de Paume ont lieu tout au long de l’année. L’objectif est de co-réparer des objets défectueux ou abîmés (petit appareil électroménager et/ou électrique, vêtements, ordinateur,…). Notre équipe de réparatrices et réparateurs relève à chaque édition de jolis miracles. Alors, rejoignez-nous !

Les Repair Cafés auront lieu les mercredis :

22 avril, de 18h à 20h

20 mai, de 18h à 20h

17 juin, de 18h à 20h

Jeu de Paume 12, rue Saint-Louis, Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne 02 21 02 22 40 http://www.jeudepaumerennes.fr https://www.facebook.com/jeudepaumerennes;https://www.instagram.com/jeudepaumerennes Équipement de quartier situé au centre historique de Rennes. Animation de proximité, évènements, activités régulières, espace collaboratif, location de salles…

Atelier co-réparation d’objets défectueux ou abîmés (petit appareil électroménager et/ou électrique, vêtements, ordinateur,…). Notre équipe de réparateurs relève à chaque édition de jolis miracles.

Jeu de Paume