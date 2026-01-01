Repair Café Micro-Folie Le Pouliguen

Repair Café

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2026-01-27 17:00:00

fin : 2026-01-27 19:45:00

2026-01-27

Ateliers collaboratifs de réparation d’objets du quotidien électroménager, outillage, jouets, décoration, horlogerie…

Plus de renseignements sur le site internet ou par téléphone au 07 49 21 43 64. .

