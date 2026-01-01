Repair Café Micro-Folie Le Pouliguen
Repair Café Micro-Folie Le Pouliguen mardi 27 janvier 2026.
Repair Café
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-27 17:00:00
fin : 2026-01-27 19:45:00
Date(s) :
2026-01-27
Ateliers collaboratifs de réparation d’objets du quotidien électroménager, outillage, jouets, décoration, horlogerie…
Plus de renseignements sur le site internet ou par téléphone au 07 49 21 43 64. .
English :
