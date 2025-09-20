Repair café : réparez vos objets cassés Espace Renée Prévert, Rennes

Repair café : réparez vos objets cassés Espace Renée Prévert, Rennes 20 septembre 2025 – 20 juin 2026, certains samedis Ille-et-Vilaine

Des bénévoles expérimentés vous aident à réparer vos objets : petit électroménager, jouets, outils, ordinateurs, vêtements, etc. Ne les jetez pas et venez apprendre à les réparer autour d’un café !

Jeter ? Pas question ! Le Repair café du quartier du Moulin-du-Comte vous accompagne dans la réparation de vos petits objets de la vie courante (appareils électroménagers, vêtements, ordinateurs, jouets, etc.). Des bénévoles expérimentés vous aident à diagnostiquer le problème et vous apprennent à le réparer, le tout dans une ambiance conviviale. Notre objectif est de prolonger la vie des objets plutôt que de les jeter.

Le Repair café n’étant pas une activité professionnelle, il ne peut s’engager sur une réparation à coup sûr, mais les bénévoles vous apporteront au moins un conseil. Vous pourrez vous rendre compte des possibilités de réparation de vos objets, de leur conception, et parfois de leur obsolescence programmée.

La participation est libre. Les sommes recueillies servent à fournir aux bénévoles des outils et à proposer le café.

Le Repair café a lieu tous les troisièmes samedis du mois, de 9 h 30 à 12 h, à l’espace Renée-Prévert.

Et pour répondre à la demande, nous recherchons des bénévoles pour l’accueil ou la réparation. Débutants acceptés, seule la motivation compte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-20T12:00:00.000+02:00

repaircafe.moulinducomte@gmail.com 06 50 48 34 10

Espace Renée Prévert, 15, rue Renée-Prévert 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine