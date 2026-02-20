Repair Café Bibliothèque Saint-Gildas-des-Bois
samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque · Saint-Gildas-des-Bois
Informations pratiques
Saint-Gildas-des-Bois
Repair Café
Bibliothèque 17 rue des Forges Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Repair café
Atelier de réparation participatif
Et si on essayait de réparer au lieu de jeter ? Parce que c’est en faisant qu’on apprend, venez réparer vous-même vos objets du quotidien.
Ludo, (Ludolab chaîne dédiée à l’impression 3D, le tech et le DIY) vous accompagne dans cet espace de travail éphémère, avec une mise à disposition d’outils.
Objets réparables petit électroménager, électronique, objets du quotidien…
Bibliothèque de Saint Gildas des Bois
Tout public / Gratuit /
Sur réservation
Bon à savoir Si vous avez manqué cette date, 3 autres dates sont programmées dans le réseau avant la fin de l’année.
Renseignements et réservations
Bibliothèque Intercommunale de St Gildas des Bois 02 40 66 74 64
E.mail bibliosaintgildas@cc-paysdepontchateau.fr
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Bibliothèque 17 rue des Forges Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Repair Café Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44
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