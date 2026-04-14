Repair café textile, L’Atelier de La Belle Déchette, Rennes

Repair café textile Samedi 25 avril, 14h00 L’Atelier de La Belle Déchette Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Chacun·e peut venir avec un vêtement à réparer, même sans compétence en couture : bouton à recoudre, ourlet, trou à repriser… Des bénévoles accompagnent les participant·es pour apprendre à réaliser ell·es·eux-mêmes ces réparations, grâce au matériel et aux machines mis à disposition. Pensé comme un moment convivial, ce temps d’échange autour d’un café invite également à réfléchir aux enjeux du textile et à adopter des pratiques pour prolonger la vie de nos vêtements tout en renforçant la cohésion sociale.

L’Atelier de La Belle Déchette 24 avenue Jules Maniez Rennes Rennes 35238 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne

L’Atelier ouvre ses portes de 14h à 17h pour le lancement de son tout premier repair café textile.

La Belle Déchette