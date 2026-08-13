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Repas animé La Fête de la bière Le Carré du Perche Mortagne-au-Perche

samedi 28 novembre 2026 · Le Carré du Perche · Mortagne-au-Perche

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Le Carré du Perche
Adresse
23, rue Ferdinand de Boyères
Ville
61400 Mortagne-au-Perche
Département
Orne
Tarif

Mortagne-au-Perche

Repas animé La Fête de la bière

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 19:30:00
fin : 2026-11-28

Date(s) :
2026-11-28

La Fête de la Bière revient dans une ambiance authentiquement bavaroise, portée par l’orchestre Max Fahren et le talentueux Patrick Pernet. Cuivres éclatants, mélodies entraînantes, rythmes qui donnent envie de taper dans les mains la soirée s’annonce joyeuse, conviviale et pleine d’énergie.
Autour des grandes tablées, chacun pourra savourer une choucroute généreuse, parfumée et réconfortante, parfaite pour accompagner les éclats de rire et les verres levés. Entre deux morceaux endiablés, l’atmosphère se fera tour à tour festive, chaleureuse et complice, comme dans les grandes brasseries bavaroises où l’on chante ensemble sans se connaître.

Une soirée idéale pour se retrouver, partager un bon repas, danser, trinquer et profiter d’un moment simple et heureux, où la musique et la convivialité font le reste.   .

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37 

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English : Repas animé La Fête de la bière

L’événement Repas animé La Fête de la bière Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-08-13 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE

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