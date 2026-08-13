Repas animé La Fête de la bière Le Carré du Perche Mortagne-au-Perche

Informations pratiques

Mortagne-au-Perche

Repas animé La Fête de la bière

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 19:30:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

La Fête de la Bière revient dans une ambiance authentiquement bavaroise, portée par l’orchestre Max Fahren et le talentueux Patrick Pernet. Cuivres éclatants, mélodies entraînantes, rythmes qui donnent envie de taper dans les mains la soirée s’annonce joyeuse, conviviale et pleine d’énergie.

Autour des grandes tablées, chacun pourra savourer une choucroute généreuse, parfumée et réconfortante, parfaite pour accompagner les éclats de rire et les verres levés. Entre deux morceaux endiablés, l’atmosphère se fera tour à tour festive, chaleureuse et complice, comme dans les grandes brasseries bavaroises où l’on chante ensemble sans se connaître.

Une soirée idéale pour se retrouver, partager un bon repas, danser, trinquer et profiter d’un moment simple et heureux, où la musique et la convivialité font le reste. .

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas animé La Fête de la bière

L’événement Repas animé La Fête de la bière Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-08-13 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE