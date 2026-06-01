Repas champêtre Le bourg Dun-les-Places

Dun-les-Places

Repas champêtre

Le bourg Ecole Dun-les-Places Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13

“Repas champêtre au profit de l’école” à Dun les Places. A 19h, buvette et karaoké avec Mumu. A partir de 18h, jeux avec la Ludothèque de Lormes. Au menu charcuteries, salades, curry de volaille & riz basmati, buffet de desserts maison. Repas ouvert à tous au profit de l’école de Dun les Places .

Le bourg Ecole Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 12 91 38

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English : Repas champêtre

L’événement Repas champêtre Dun-les-Places a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs