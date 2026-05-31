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Repas Champêtre, Espace de la Foux, Draguignan

Repas Champêtre, Espace de la Foux, Draguignan

Repas Champêtre, Espace de la Foux, Draguignan dimanche 27 juin 2027.

Lieu : Espace de la Foux

Adresse : Espace de la Foux - Piste Brocard chemin de Saint-Jean La Foux, Draguignan

Ville : 83300 Draguignan

Département : Var

Début : dimanche 27 juin 2027

Fin : dimanche 27 juin 2027

Tarif : 5 € par équipe participante

Repas Champêtre Dimanche 27 juin 2027, 12h00 Espace de la Foux Var

5 € par équipe participante

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-27T12:00:00+02:00 – 2027-06-27T18:00:00+02:00
Fin : 2027-06-27T12:00:00+02:00 – 2027-06-27T18:00:00+02:00

Repas corse à la bonne franquette (chacun est libre de ramener ce qu’il veut, nous partageons ) nimation libre.
Concours de boules avec lots à gagner
5 € par équipe participante

Espace de la Foux Espace de la Foux – Piste Brocard chemin de Saint-Jean La Foux, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Repas Champêtre de l’amicale des corses

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