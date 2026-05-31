Repas Champêtre, Espace de la Foux, Draguignan

Repas Champêtre Dimanche 27 juin 2027, 12h00 Espace de la Foux Var

5 € par équipe participante

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-27T12:00:00+02:00 – 2027-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2027-06-27T12:00:00+02:00 – 2027-06-27T18:00:00+02:00

Repas corse à la bonne franquette (chacun est libre de ramener ce qu’il veut, nous partageons ) nimation libre.

Concours de boules avec lots à gagner

5 € par équipe participante

Espace de la Foux Espace de la Foux – Piste Brocard chemin de Saint-Jean La Foux, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Repas Champêtre de l’amicale des corses