Repas champêtre Paysans and CO Route de Ponteau Martigues
Repas champêtre Paysans and CO Route de Ponteau Martigues dimanche 14 juin 2026.
Martigues
Repas champêtre Paysans and CO
Dimanche 14 juin 2026 de 12h à 16h. Route de Ponteau Ferme Les jardins de Manet Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 12:00:00
fin : 2026-06-14 16:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Passez un moment festif en partageant le repas 100% Paysans and Co. Un repas champêtre confectionné avec les productions Paysans and Co !
Menu à venir.
Paysans and Co c’est quoi ?
– Dynamiser l’agriculture paysanne du Vallon de Saint-Pierre, Saint-Julien-les-Martigues et ses territoires limitrophes.
– Une agriculture qui s’insère durablement dans le respect de l’humain, de l’environnement et de la conservation du tissu social.
– L’association s’engage à soutenir la production, la transformation, la vente et la consommation locale. .
Route de Ponteau Ferme Les jardins de Manet Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 61 60 45 bbernardtoto@aol.com
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English :
Enjoy a festive meal made from 100% Paysans and Co produce. A country-style meal made with Paysans and Co produce!
L’événement Repas champêtre Paysans and CO Martigues a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Martigues
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