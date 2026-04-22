Repas champêtre Paysans and CO Route de Ponteau Martigues

Martigues

Repas champêtre Paysans and CO

Dimanche 14 juin 2026 de 12h à 16h. Route de Ponteau Ferme Les jardins de Manet Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 12:00:00

fin : 2026-06-14 16:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Passez un moment festif en partageant le repas 100% Paysans and Co. Un repas champêtre confectionné avec les productions Paysans and Co !

Menu à venir.



Paysans and Co c’est quoi ?

– Dynamiser l’agriculture paysanne du Vallon de Saint-Pierre, Saint-Julien-les-Martigues et ses territoires limitrophes.

– Une agriculture qui s’insère durablement dans le respect de l’humain, de l’environnement et de la conservation du tissu social.

– L’association s’engage à soutenir la production, la transformation, la vente et la consommation locale. .

Route de Ponteau Ferme Les jardins de Manet Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 61 60 45 bbernardtoto@aol.com

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English :

Enjoy a festive meal made from 100% Paysans and Co produce. A country-style meal made with Paysans and Co produce!

L’événement Repas champêtre Paysans and CO Martigues a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Martigues