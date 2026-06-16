Repas champêtre Route de Cognac-la-Forêt Séreilhac

Séreilhac

Repas champêtre

Route de Cognac-la-Forêt Cabane de chasse Séreilhac Haute-Vienne

Tarif : – – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Partagez un moment convivial autour d’un authentique repas champêtre dans une ambiance chaleureuse et festive. Au menu un savoureux cochon à la broche, préparé dans la plus pure tradition, à déguster entre amis, en famille ou entre voisins. Installés dans un cadre de pleine nature, profitez d’une soirée placée sous le signe de la gourmandise, de la bonne humeur et du partage. Les participants pourront se retrouver autour d’une grande tablée et savourer un repas généreux dans une atmosphère détendue. Réservation obligatoire avant le 20 juin auprès des organisateurs. Une belle occasion de célébrer l’été autour des saveurs du terroir et de la convivialité avec l’ACCA locale. .

Route de Cognac-la-Forêt Cabane de chasse Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 76 49 56

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English : Repas champêtre

L’événement Repas champêtre Séreilhac a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Val de Vienne