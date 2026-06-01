REPAS CONCERT AVEC LE DUO VOLUBILIS CASINO DE BARBAZAN Barbazan samedi 20 juin 2026.

Barbazan

REPAS CONCERT AVEC LE DUO VOLUBILIS

CASINO DE BARBAZAN 3 Avenue de la Tuilerie Barbazan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le Casino de Barbazan fête la musique le samedi 20 juin, ça promet une soirée pleine de rythme et de belles vibrations avec le duo Volubilis.

À la scène comme dans la vie, Isaura et Pascal partagent une complicité solaire qui se ressent dès les premières notes. Isaura fait voyager le public entre basse, flûte et voix chaleureuse, pendant que Pascal envoie groove, swing et énergie à la guitare acoustique.

Au programme des reprises revisitées pour devenir une version acoustique originale, pleine de swing, de douceur et de bonne humeur, de Django Reinhardt à Claude Nougaro, des The Beatles à Stevie Wonder, sans oublier Michael Jackson ou Pharrell Williams.

Avec Volubilis ça joue, ça sourit, ça partage. Alors on compte sur vous pour nous rejoindre et passer une belle soirée d’été.

Entrée libre et gratuite.

Possibilité d’un menu à réserver au 0562007060, places limitées.

Tarif unique 35€

Salade de gésiers

Brochettes de boeuf

Omelette norvégienne .

CASINO DE BARBAZAN 3 Avenue de la Tuilerie Barbazan 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 70 60

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English :

The Barbazan Casino is hosting a music festival on Saturday, June 20. It promises to be an evening full of rhythm and good vibes with the duo Volubilis.

L’événement REPAS CONCERT AVEC LE DUO VOLUBILIS Barbazan a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE