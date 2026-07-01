Informations pratiques

Égletons

Repas Concert

Égletons Corrèze

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Nous avons le plaisir de vous informer que le 10 octobre 2026 nous organisons un repas concert avec le Groupe des Backwest

Le repas est assuré par Zakia qui nous préparera son très bon Couscous

Attention, places limitées pour le repas .

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Repas Concert

L’événement Repas Concert Égletons a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières