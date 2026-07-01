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AGENDA · Égletons

Repas Concert Égletons

samedi 10 octobre 2026 · Égletons

Repas Concert Égletons

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
19300 Égletons
Département
Corrèze
Tarif
15 15 Tarif de base plein tarif

Égletons

Repas Concert

Égletons Corrèze

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Nous avons le plaisir de vous informer que le 10 octobre 2026 nous organisons un repas concert avec le Groupe des Backwest
Le repas est assuré par Zakia qui nous préparera son très bon Couscous
Attention, places limitées pour le repas   .

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : Repas Concert

L’événement Repas Concert Égletons a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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