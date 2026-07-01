Repas Concert Égletons
samedi 10 octobre 2026 · Égletons
Informations pratiques
Égletons
Repas Concert
Égletons Corrèze
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Nous avons le plaisir de vous informer que le 10 octobre 2026 nous organisons un repas concert avec le Groupe des Backwest
Le repas est assuré par Zakia qui nous préparera son très bon Couscous
Attention, places limitées pour le repas .
Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Repas Concert
L’événement Repas Concert Égletons a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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